Des hôpitaux de Montréal parmi les meilleurs au monde

Le CHUM vu de la rue Saint-Denis, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Viger.

Trois hôpitaux de Montréal se retrouvent parmi les 250 meilleurs centres hospitaliers au monde, selon le palmarès de Newsweek pour 2023. Ce classement est établi en fonction de l’expérience des patients, du niveau de recommandation par les pairs du milieu de la santé, de la qualité des soins et de la compilation de données provenant de questionnaires remplis par les patients lors de leur visite à l’hôpital.

Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) est le plus élevé dans la liste, se trouvant au 99e rang. Suivent l’Hôpital général de Montréal (116e rang) et l’Hôpital général juif (125e rang). Le Toronto General – University Health Network est le centre hospitalier le mieux classé au Canada, au 5e rang du palmarès, faisant de lui l’un des meilleurs au monde.

Les hôpitaux de 28 pays différents ont été comptabilisés dans l’analyse et les pays qui comptent le plus d’hôpitaux, par exemple les États-Unis, se retrouvent en plus grand nombre dans la liste. La méthodologie utilisée précise cependant que cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils ont un système de santé de meilleure qualité.

Ce classement est publié alors que Montréal s’est vu remettre le «prix citron» en 2022 en matière d’attentes aux urgences par l’Institut économique de Montréal (IEDM). La durée médiane de séjour pour les patients de la métropole a été estimée à 6 heures et 36 minutes en 2022, alors que près de 210 000 patients ont dû attendre sur une civière pendant plus de 24 heures.