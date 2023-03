Retour du train Montréal-New York

Le train Adirondack qui relie Montréal à New York, aux États-Unis, sera de retour sur les rails le 3 avril 2023, a annoncé dans un communiqué une représentante de l’État de New York.

Les Montréalais souhaitant visiter la mégalopole américaine auront donc une option supplémentaire – en plus du bus et de l’avion – tandis que davantage de New-Yorkais pourront venir faire du tourisme dans la métropole québécoise.

La nouvelle aurait été annoncée à la représentante, Elise Stefanik, par le président de la société Amtrak, qui offre cette liaison ferroviaire. Le service était suspendu depuis mars 2020 en raison de la fermeture de la frontière terrestre entraînée par la pandémie de COVID-19. Amtrak n’avait pas relancé son train malgré la réouverture de la frontière en 2021.

Cela rétablit une importante liaison entre le Canada et les États-Unis, selon Elise Stefanik. Mme Stefanik, dont la circonscription est traversée par le chemin de fer, a demandé à de nombreuses reprises à Amtrak de ramener l’Adirondack.

Amtrak n’a pas officiellement confirmé l’information de la représentante de New York. Les billets ne sont donc pas encore en vente. Le train prend 10 heures à effectuer ce trajet, partant le matin de New York ou Montréal et arrivant en soirée dans l’autre ville. Entre les deux villes, le train s’arrête à 17 gares, dont celles de Saint-Lambert, au Québec, de Plattsburgh et d’Albany dans l’État de New York.