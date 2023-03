Montréal aime plus les religions que le reste du Québec

Les Montréalais ont une opinion plus favorable des grandes religions que le reste du Québec, selon les données de l’institut Angus Reid.

Le pourcentage de Montréalais ayant répondu avoir une opinion favorable ou très favorable au Christianisme, à l’Islam, au Sikhisme, à l’Hindouisme, au Bouddhisme et au Judaïsme était toujours au moins 10% supérieur aux nombres du reste du Québec.

Les plus grands écarts entre la métropole et le reste de la province est sur le Judaïsme, à propos duquel 42% des Montréalais ont une opinion favorable. Ce nombre est de 26% pour le reste de la province, pour 16 points d’écart.

L’Islam arrive tout juste après avec 15% d’écart entre Montréal qui à 32% d’opinion positive et le reste du Québec qui en à 17%.

Les autres religions sont toutes appréciées à 10% ou 11% de plus que dans le reste de la province. On trouve que 52% des Montréalais ont une opinion favorable au Christianisme, 29% pour le Sikhisme, 48% pour l’Hindouisme, et 66% pour le Bouddhisme, qui est la religion la plus appréciée de tous les Québécois.

Le Québec par rapport au Canada

En écartant le Bouddhisme, le Québec est la province la plus défavorable à toutes les religions à l’étude. Les trois où la différence ressort le plus du lot sont l’Islam, le Sikhisme et le Judaïsme.

En soustrayant les opinions défavorables aux opinions favorables, on obtient l’indice net de favorabilité. Au Québec, cet indice est de 3% pour la religion juive alors que la moyenne du reste du Canada se situe à 42%.

Le Sikhisme passe au Québec sous la barre des 0, signifiant qu’il y a plus d’opinions défavorables que favorables. L’indice s’y trouve à -8%, alors qu’il est de 24% au pays.

C’est pour l’Islam que le Québec est le plus défavorable, avec un taux de -28%. La religion musulmane est la seule à atteindre un taux négatif dans le reste du pays, où elle se trouve avec une moyenne de -4%.