Un bébé manchot royal voit le jour au Biodôme

Un manchot royal se pointe le bec au Biodôme de Montréal. Le poussin est sorti de son œuf le premier février; celui-ci avait été pondu le 29 décembre.

Le poussin est actuellement avec sa mère dans un espace protégé des autres manchots. Les interventions du personnel dans cette zone sont limitées au minimum.

Après l’éclosion, il est normal que le poussin reste porté sur les pieds de ses parents pour une période de 30 à 40 jours, car son système d’autorégulation de température corporelle et son plumage sont alors en développement.

Couvert d’un duvet brun épais d’apparence laineuse, le jeune manchot passe encore tout son temps avec sa mère alors qu’il se développe.

Il devrait commencer à faire des apparitions «à compter d’environ deux mois, puis de plus en plus au fur et à mesure qu’il gagnera en indépendance», explique le Biodôme.

Après quatre mois, son plumage hydrofuge commencera à se développer et devrait être complété pour son premier anniversaire. L’animal pourra alors plonger à l’eau avec les autres manchots.

Les quatre manchots adultes du Biodôme proviennent du Zoo de Calgary et sont arrivés à Montréal en juillet 2020. L’espèce a un statut de «préoccupation mineure» selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les populations de manchots royaux en milieu naturel demeurent cependant menacées par le réchauffement climatique.