Une avocate dans l’eau chaude pour son contenu TikTok

Une avocate des droits de l’enfant et de la protection de la jeunesse, Vivan Nguyen, ferait l’objet d’une enquête du syndic du Barreau du Québec, qui lui reproche de publier sur ses réseaux sociaux du contenu «hautement problématique et tendancieux». L’enquête a été ouverte à la suite de plaintes formulées par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) ainsi que par des sources anonymes.

Le 13 mars, Me Nguyen a reçu une lettre du Barreau du Québec lui annonçant qu’elle faisait l’objet d’une enquête qui qualifie de «tendancieux et de mauvais goût évident» le contenu qu’elle publie sur les réseaux sociaux, dont TikTok. Elle en a fait l’annonce le lendemain sur ses différents comptes et a décidé de mettre une pause à ses publications.

«Je crois que les plaignants – la DPJ surtout – veulent contrôler l’information que j’émets au public», déclare Me Nguyen. «Ce n’est pas facile en ce moment. Ma liberté d’expression est surveillée et restreinte», ajoute-t-elle.

Le Barreau du Québec «ne peut confirmer ou infirmer s’il y a une demande d’enquête du syndic» concernant Me Nguyen, puisqu’il s’agit d’une information «confidentielle», indique-t-il à Métro.

Me Nguyen, diplômée de l’Université de Montréal en 2020 et qui a ouvert son cabinet privé l’automne dernier, répond gratuitement, dans de courtes capsules vidéos, à des questions légales venant du public. «C’est une forme de pro bono, de donner au suivant», précise-t-elle.

Ses conseils sont d’ordre général et permettent d’aiguiller les familles. Plus de 25 000 abonnés la suivent sur sa page TikTok, qu’elle a amorcée cette année, et moins de 1000 sur ses pages YouTube et Instagram.

Les consultations spécifiques, elles, se font confidentiellement dans son cabinet et sont payantes.

Me Nguyen travaille donc avec des familles qui sont impliquées dans des dossiers avec la DPJ.

Il ne s’agit par ailleurs pas de la première plainte du Barreau contre Me Nguyen.