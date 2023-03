Une poursuite de 6,3 M$ contre la STM

Une poursuite de 6,3 M$ est intentée contre la Société de transport de Montréal (STM) ainsi que d’autres parties en raison des retards de près de deux ans dans les travaux du centre de transport Crémazie.

Amorcée en 2017, la reconstruction du centre s’est achevée en novembre 2022, alors qu’elle devait être terminée pour avril 2021. L’entreprise Lambert Somec inc. soutient que la mauvaise planification de la STM serait la principale cause du retard de 763 jours, et que cela aurait coûté des millions de dollars.

Lambert Somec inc. affirme avoir constaté des retards lors de chacune des phrases des travaux. Ceux-ci auraient causé des dommages financiers, notamment sur la main-d’œuvre, qui devait travailler 35 920 heures, mais en aurait en fait effectué 97 851.

Somec Inc. réclame aussi de l’argent pour tous les frais associés au chantier et pour les prix des matériaux qui ont augmenté au cours de la construction.

Questionnée par Métro au sujet de ces accusations, la STM rappelle qu’aucune d’entre elles n’a encore été prouvée devant un tribunal. «Le dossier étant judiciarisé, nous ne pouvons pas le commenter davantage», a ajouté la société de transport. La STM assure aussi qu’elle traitera «de façon diligente et de bonne foi avec les parties concernées».

La poursuite vise aussi la Corporation Magil Construction, dont Somec Inc. est sous-traitante, et Intact Assurance.