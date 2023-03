Violente altercation dans le métro: un blessé transporté à l’hôpital

Un homme a été sauvagement attaqué par un passager dans le métro lundi après-midi près de la station Beaudry. La victime a dû être transportée à l’hôpital en raison de ses blessures.

Il est possible de voir l’agresseur parler à l’individu avant de le frapper à la tête dans la vidéo filmée par un passager sur place.

Attention: les images dans la vidéo peuvent choquer.

On entend la victime appeler les autres passagers à intervenir alors qu’elle se trouve au sol en train de se défendre contre les coups de son agresseur. À la fin de l’altercation, l’homme semble avoir de la difficulté à se relever, visiblement incommodé par une blessure à la cheville.

La Société de transport de Montréal (STM) confirme par courriel avoir pris soin de la victime avant son transport à l’hôpital. La société de transport précise également que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) mène une enquête.

Réactions politiques

Le chef de l’opposition officielle, Aref Salem, a affirmé que les citoyens et usagers du métro sont de plus en plus inquiets lorsqu’ils empruntent le métro en raison des enjeux d’itinérance, de toxicomanie et de santé mentale vécus dans les différentes stations. «Ça fait trois conseils que nous interpellons l’administration sur la sécurité des usagers du métro de Montréal. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu beaucoup d’action de la part de l’administration. Je suis inquiet, et beaucoup de Montréalais sont inquiets.»

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a quant à elle réagit à cette altercation en la qualifiant de «terrible» lors du dernier conseil municipal, mardi. «Notre administration est toujours en action, et nos gestes le démontrent. On va continuer à travailler très fort pour que les Montréalais se sentent en sécurité dans le transport», a-t-elle ajoutée.