François Boissy, le PDG de la Maison du père, est décédé

Le président-directeur-général (PDG) de la Maison du père, François Boissy, est décédé des suites d’un cancer vendredi. C’est dans une publication Facebook que Jaëlle Begarin, la présidente-directrice-générale par intérim de la Maison du père a annoncé le décès de M. Boissy.

«C’est une énorme perte pour notre grande équipe. Il a été un guide et un mentor exceptionnel. Il s’est investi à 150% dans la lutte contre l’itinérance. Il se rendait disponible quand nous en avions besoin, même malade. Et il avait aussi son surnom à lui » Mr Projet ». Il savait que pour lutter contre ce mal, il fallait faire preuve d’une grande créativité et d’une humilité qui mobilisent les troupes», a-t-elle indiqué.

Mme Begarin ajoute que le défunt PDG «restera immortel» dans l’esprit et les actions de l’équipe de la Maison du père.

«Je continuerai avec toute l’équipe de la MDP et ses partenaires à mettre en place des services, pour mettre fin à l’itinérance. C’est le legs que nous aura laissé ce grand homme», conclut-elle.

De nombreux hommages

La publication annonçant la mort de François Boissy a généré de nombreux commentaires de sympathies de la part d’internautes. Le conseiller de la Ville dans Pierrefonds-Roxboro et porte-parole de l’Opposition officielle en matière de lutte à la pauvreté et à l’itinérance Benoit Langevin a écrit «Mes condoléances! Quel homme!».

Le conseiller municipal pour Projet Montréal dans l’arrondissement de Verdun, Sterling Downey a lui aussi tenu à exprimer ses condoléances à la suite du décès du PDG de la Maison du père.

«Je me considère très chanceux d’avoir eu le privilège de connaitre cette homme. Tu ne seras jamais oublié Francois», a-t-il commenté.

De son côté, une internaute, Marie-Joëlle Carbonneau, a écrit que c’est avec une grande tristesse qu’elle a appris le décès de M. Boissy.

«Un homme très intègre, sympathique et résolument engagé à venir en aide aux personnes en situation ou à risque d’itinérance. Je garderai toujours un bon souvenir de nos échanges et partenariats. Repose en paix François! Et mes condoléances à sa famille, proches et à la communauté de la Maison du père», a-t-elle souligné.

Daniel Provost a écrit pour sa part que «François était bien plus qu’un PDG, il a été un inspiration pour plusieurs d’entre nous. Un ami, a été mon patron et surtout un homme qui laisse sa trace dans nos cœurs. Je vais m’ennuyer et jamais l’oublier. Merci mon ami!»