Le cégep Édouard-Montpetit se lance dans l’écriture inclusive

Le cégep Édouard-Montpetit de Longueuil a annoncé se lancer dans la rédaction inclusive au sein de son établissement, à l’occasion du Mois de la Francophonie.

Cette démarche touche les communications du personnel mais ne concerne pas les élèves, bien qu’ils pourront s’y référer s’ils souhaitent intégrer cette pratique

«L’inclusion et l’égalité entre les hommes et les femmes sont des valeurs importantes au Cégep et nous voulons que cela se reflète dans nos communications, souligne le directeur général de l’établissement, Sylvain Lambert. Nous souhaitons que tous les membres de notre communauté s’y retrouvent.»

L’intégration de ces nouvelles pratiques rédactionnelles sera graduelle pour le personnel. Les stratégies d’écriture et les procédés rédactionnels inclusifs retenus s’appuient sur les normes et standards promus par l’Office québécois de la langue française.