Budget fédéral: sept points qui touchent les Montréalais

Les investissements pour une économie propre et les aides proposées aux Canadiens font la manchette avec le dévoilement du budget fédéral 2023, mais quelles autres annonces toucheront les Montréalais dans leur vie quotidienne?

Métro a recensé sept mesures qui apporteront des changements dans la métropole.

1 – L’autoroute Bonaventure transformée en boulevard

La Ville de Montréal en avait fait la demande à Ottawa dans le cadre de son réaménagement du secteur Bridge-Bonaventure, et le gouvernement fédéral va de l’avant avec le projet de transformer une section de l’autoroute Bonaventure en boulevard urbain.

Au coût de 47,8 M$ sur neuf ans, ce nouveau boulevard urbain permettra à Montréal de réaliser sa vision d’un parc linéaire longeant cet axe et de redonner aux Montréalais l’accès au fleuve dans ce secteur.

De plus, le cabinet Trudeau accorde 576,1 M$ sur cinq ans à la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain pour l’exploitation, l’entretien et la réparation de son infrastructure dans la région du Grand Montréal.

2 – Prolongement de la ligne bleue

La ligne bleue prolongée jusqu’à Anjou n’est plus un rêve mais une réalité en devenir, dont les premiers travaux ont commencé l’automne dernier. Ottawa avait accordé des sommes importantes à Québec pour financer ce projet de transport collectif.

Le nouveau budget Freeland n’octroie pas de nouvelles sommes pour le métro de Montréal, mais rappelle que Québec dispose encore de 729 M$ de la part du fédéral, grâce au programme d’infrastructure Investir dans le Canada. De ce montant, 695 M$ devraient être dédiés au prolongement de la ligne bleue, annonce Ottawa.

3 – Montréal, ville internationale

Montréal confirme son statut de ville de calibre international grâce au nouveau budget fédéral. La métropole accueillera le Centre d’excellence OTAN pour le changement climatique et la sécurité, dont le financement est avancé par Ottawa, pour un montant de 40,4 M$ sur cinq ans. Ce projet avait été annoncé lors d’un sommet de l’OTAN en 2022.

4 – De nouveaux logements

Sans se doter d’une cible précise, le budget 2023 offre la possibilité de réaffecter des sommes vouées à la réparation du Fonds national de co-investissement pour le logement à des projets de construction.

Cela s’ajoute à la création en 2022 d’un Fonds pour accélérer la construction de nouveaux logements, doté de 4 G$ pour bâtir 100 000 logements à travers les provinces et territoires du Canada.

5 – Loger les Montréalais autochtones

Montréal fait face à une crise humanitaire dans le secteur Milton-Parc, où de nombreux Autochtones en situation d’itinérance se trouvent. Ottawa dédie une somme de 4 M$ sur sept ans, à compter de 2024-2025, pour élaborer, avec des partenaires autochtones, une stratégie de logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique. Si cette somme concerne tout le pays, une part pourrait revenir à la métropole.

6 – Combattre la crise des drogues

Si Vancouver fait face à une crise des opioïdes particulièrement grave, Montréal n’est pas totalement épargnée par le phénomène de dépendance aux drogues. Ottawa versera 359,2 M$ sur cinq ans à travers le pays pour la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances.

Cette somme ira surtout à des projets dotés d’une approche communautaire, avec, parmi d’autres mesures, des programmes de lieux supervisés de consommation et de la prévention chez les jeunes.

7 – Vers des chargeurs universels?

Sur une note plus légère, Ottawa envisage, dans son budget 2023, de s’inspirer de l’Union européenne et d’implanter un port de recharge normalisé et universel pour les appareils électroniques au pays.

En Europe, les téléphones, tablettes et ordinateurs portables devront tous pouvoir être rechargés à l’aide d’un câble USB-C dès la fin de 2024, la diversité des câbles de recharge étant source de déchets électroniques.