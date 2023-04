Montréal, capitale de l’entrepreneuriat

L’École de technologie supérieure (ÉTS) recevra des aides financières d’Ottawa, du gouvernement provincial et de la Ville de Montréal afin de mettre sur pied un lieu d’entrepreneuriat innovant d’envergure internationale, appelé Espace Ax-C.

Ce futur pôle viendra s’établir au cœur du centre des affaires de la métropole, à proximité des universités. L’objectif est de favoriser la dynamique entrepreneuriale de la province et d’attirer des talents en la matière. La création de l’Espace Ax-C devrait également permettre de stimuler les relations d’affaires.

La somme totale des trois enveloppes attribuées à la première faculté de génie au Québec et la deuxième à l’échelle canadienne, s’élève à 48 M$.

L’annonce de ce projet, qui coûtera plus de 100 M$ au total, a été faite vendredi par la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec Pascale St‑Onge, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon, et le responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l’innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

«Grâce au soutien du gouvernement du Canada et des partenaires impliqués, Montréal pourra se doter d’un nouveau pôle d’innovation d’envergure internationale, en plus de contribuer au développement et à la qualité de l’entrepreneuriat québécois», s’est réjouie Pascale St‑Onge.

Pierre Fitzgibbon estime que Espace Ax-C sera «un des lieux d’innovation les plus importants au Canada. L’écosystème d’innovation de la métropole est déjà solide et dynamique, et l’Espace Ax-C l’amènera encore plus loin. Ce sera Montréal et toutes les régions du Québec qui rayonneront», a-t-il fait valoir.