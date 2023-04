Ouvert ou fermé pour le congé de Pâques?

À l’approche du congé de Pâques, Métro fait le point sur ce qui sera ouvert ou fermé durant la longue fin de semaine.

D’ordre général les pharmacies et épiceries demeureront ouvertes pendant le congé pascal. Les grandes surfaces (plus de 375 mètres carrés d’espace de vente) seront cependant fermées le dimanche.

Les succursales de la SAQ seront toutes ouvertes selon les horaires habituels vendredi, samedi et lundi. Les SAQ et SAQ Express maintiendront leur horaire le dimanche tandis que les SAQ Sélection et Dépôt fermeront leurs portes.

Les autres établissements commerciaux sont libres d’opérer normalement tous les jours du congé sauf le dimanche où ils seront fermés.

La STM fonctionnera quant à elle selon son horaire de fin de semaine le vendredi saint et le lundi de Pâques.

Les comptoirs de permis seront fermés toute la longue fin de semaine. La Ville rappelle qu’il est possible d’utiliser ses services en ligne. Les demandes soumises durant la fermeture seront acceptées et leur traitement se fera au retour du congé.

La cour municipale sera quant à elle fermée vendredi et lundi. Seules les comparutions de détenus seront maintenues.

La SAAQ fera l’interruption de ses services pendant toute la période de Pâques, il en est de même pour poste Canada. Les banques observeront le vendredi comme jour férié, date à laquelle elles seront aussi fermées.

Les collectes de déchets, du recyclage, du composte et autre seront maintenues pendant la période pascale. Les écocentres seront quant à eux ouverts jusqu’à 18h vendredi, puis ne rouvriront que le mardi 11 avril.

Les installations sportives et les bibliothèques auront des horaires variables selon les arrondissements, la Ville recommande donc de consulter l’horaire directement par le service en ligne Loisirs Montréal ou le répertoire des bibliothèques. Il en est de même pour les Maisons de la culture et les centres culturels.

Le Biodôme et les autres installations de l’Espace pour la vie demeureront ouverts durant le congé de Pâques.