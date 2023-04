La prothèse réaliste de Sofia trompe l’œil

La jambe prosthétique de Sofia Benzakour ressemble tellement à sa vraie jambe que c’est plutôt sa démarche qui trahit son handicap. Les regards questionneurs de certains inconnus qui la voient boiter et l’inconfort de la prothèse ne découragent pourtant pas la jeune femme de 28 ans, née avec une malformation de la jambe droite, qui maintient une vie sociale et active.

Ni vu ni connu, Sofia porte une prothèse fémorale, du haut de la cuisse jusqu’au pied, qui imite les formes et proportions de son corps. «Mon look préféré, c’est quand mes jambes sont le plus possible symétriques en jupe ou en pantalon, avec un revêtement esthétique en mousse qui passe inaperçu», souligne Sofia, en entrevue avec Métro.

Une mousse en PVC, de la même couleur de la peau de Sofia, recouvre la prothèse et lui donne l’apparence d’une jambe biologique. Chaque année, le prothésiste redonne la forme flatteuse au revêtement, qui s’affaisse avec le temps.

Née à Casablanca, au Maroc, avec une malformation congénitale appelée déficience fémorale focale proximale, le pied de la jambe droite de Sofia arrivait à la hauteur du genou de sa jambe gauche. Pour rendre ses jambes parfaitement symétriques, avec deux genoux alignés, Sofia a dû subir une opération de désarticulation du pied à l’âge de 11 ans. Le pied de sa jambe malformée a été amputé pour que le moignon de sa jambe courte arrive à la hauteur du genou de l’autre jambe.

Grâce à l’Association des amputés de guerre, la jeune femme possède une seconde jambe prosthétique spécifiquement imperméable. Elle l’utilise pour prendre sa douche quotidienne, profiter de la piscine et de la plage sans endommager sa prothèse principale. Photo: Gracieuseté

La paix avec le regard des inconnus

L’été de ses 24 ans, Sofia a pour la première fois porté une robe avec une prothèse non réaliste. «La prothèse ne ressemblait plus à ma jambe. À ce moment-là, les gens ont compris que je portais une prothèse et ils ont arrêté de me fixer [du regard]. Cela a fait un switch en moi. Je ne trouve plus cela insultant ou choquant quand les gens me regardent longtemps [quand je porte une prothèse réaliste]», partage Sofia.

Sofia, 24 ans, avec sa toute première prothèse qu’elle a eue pour son premier anniversaire et qui se fixait autour de sa taille. Photos: Gracieuseté, Association des amputés de guerre

«Mon handicap ne me caractérise pas», revendique Sofia, dont la prothèse fait partie intégrante de son corps. Pourtant, sa démarche boiteuse éveille des questions maladroites – «Es-tu correcte?» «Qu’as-tu à ta jambe?» «Tu veux t’asseoir?». Des questions que déplore la jeune femme, qui indique qu’elle ne va jamais se présenter en disant «Allo, je m’appelle Sofia et je porte une prothèse!»

Pour Sofia, c’est important de «faire la paix avec le fait qu’on me remette mon handicap dans ma face, alors que je veux juste vivre une vie normale.»

Une vingtaine de prothèses

La prothèse est adaptée à l’évolution du corps des personnes amputées. «Quand on grandit, on change chaque année de prothèse, comme de chaussure», confie Sofia, qui en a eu une vingtaine.

En cas de prise de poids, de croissance, de bris ou pour combler un nouveau besoin comme le sport, la Régie de l’assurance maladie du Québec ne rembourse la fabrication d’une nouvelle prothèse que tous les cinq ans.

Sofia préfère qu’on lui pose des questions sur sa prothèse plutôt qu’on la regarde avec insistance. Photo : Gracieuseté

Une randonnée de plusieurs heures est inimaginable pour Sofia. Le sol irrégulier et la prothèse qui «n’est jamais parfaitement confortable à 100%» limitent sa mobilité à 15 minutes. En revanche, elle apprécie les balades en tricycle et en trottinette l’été, avec son compagnon et leur chien.