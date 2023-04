Un Montréalais recherché par la police de Toronto

Un Montréalais âgé de 36 ans est actuellement recherché par le service de police de la Ville de Toronto, à la suite d’une agression survenue samedi à la mi-journée dans la métropole ontarienne.

Selon les informations des autorités, le suspect, Guerdy Philistin, aurait attaqué une femme. Plusieurs éléments à la disposition des enquêteurs portent à croire que les deux personnes se connaissent. L’incident s’est déroulé vers 12h15 dans les secteurs de Don Valley Parkway South et the Bayview and Bloor ramp.

Le service de police de la Ville de Toronto demande l’aide du public afin de localiser Guerdy Philistin. L’homme mesure 187cm et pèse 75 kg. Il portait un chandail noir ainsi qu’un pantalon noir lorsqu’il a été aperçu pour la dernière fois, précise la police.

Guerdy Philistin conduit une Chevrolet Cruz bleue de 2012 immatriculée en Ontario.

Toute personne pouvant fournir de l’information qui permettrait d’identifier cet homme est invitée à communiquer avec les autorités.