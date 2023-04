Des employeurs prêts à payer plus que le salaire minimum

Le plus gros salon de l’emploi et de la formation continue au Québec aura lieu les 19 et 20 avril au Palais des congrès de Montréal. Dans un communiqué de presse, les employeurs se disent prêts à offrir des salaires supérieurs au salaire minimum qui entrera en vigueur le 1er mai prochain.

Un sondage mené auprès de 300 employeurs de renom révèle que plus de 30% d’entre eux sont prêts à offrir jusqu’à 5$ et 7$ de plus de l’heure que le salaire minimum.

Le sondage a également révélé que plus de 19% des employeurs étaient prêts à offrir jusqu’à 7$ de plus que le salaire minimum horaire de 15,25 $, ce qui signifie un salaire horaire minimum de 22,25 $. Les augmentations de 1$ et 3$ ont obtenu un résultat ex aequo avec 16% des employeurs qui ont exprimé leur intention d’offrir ces montants. Seulement 6% des employeurs ont affirmé vouloir verser le salaire minimum.

Ces chiffres indiquent que le marché de l’emploi est favorable aux candidats qui cherchent un emploi. Pendant deux jours, l’Événement Carrières rassemblera 300 employeurs, qui représentent au total 16 000 emplois vacants.

Accueillir plus d’immigrants

Des employeurs de différentes sphères de l’économie seront présents, notamment l’aérospatiale, l’agroalimentaire, la banque, la finance, les assurances, les carrières générales, le commerce de détail, la défense et la sécurité, l’éducation, le gouvernement, l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, le manufacturier, les transports et la logistique.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre persistante au Québec, le directeur de L’Événement Carrières, Éric Boutié, rappelle que le gouvernement «devrait accueillir davantage de nouveaux immigrants afin d’apporter une solution à la pénurie de main-d’œuvre. Ce contexte persiste et on devrait observer une série de mesures pour voir cette situation sociale se résorber.»

Au salon d’avril 2018, nous avions 3000 emplois à combler et maintenant, cinq ans plus tard, ce chiffre a plus que quintuplé. Éric Boutié, directeur de L’Événement Carrières.

Ce salon de l’emploi et de la formation continue est l’occasion pour les employeurs de rencontrer les candidats potentiels et pour les chercheurs d’emploi de découvrir les possibilités offertes dans différents secteurs d’activité.