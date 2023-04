Fini les cônes orange, Québec fera le ménage sur les chantiers montréalais

Les traditionnels cônes orange seront bientôt remplacés par des modèles «plus compacts» et les panneaux de fermeture de trottoirs seront plus petits. Ces mesures font partie d’une vague de réformes sur la signalisation des chantiers qui a notamment pour but de «rendre les lieux visuellement plus agréables pendant la période des travaux», annonce le cabinet du ministère des Transports par voie de communiqué.

Près d’un mois après le Sommet sur les chantiers de la Ville, cette vague de réformes à l’égard de la signalisation des chantiers survient en réaction au rapport sur la gestion des chantiers de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), qui a été dévoilé en janvier. Les changements ont été expliqués lundi par la ministre des Transports Geneviève Guilbault au Forum stratégique sur le transport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

L’un des changements majeurs à l’étude, annonce la ministre, est le recours à des «glissières métalliques» à la place des cônes colorés sur les chantiers en travaux. Une façon de «réduire considérablement le nombre de cônes aux abords des chantiers, sans compromettre la sécurité des piétons», précise son cabinet par communiqué. Pour améliorer la détection des trottoirs bloqués pour les personnes non voyantes, «une troisième planche horizontale sera ajoutée aux barrières utilisées pour bloquer les trottoirs», mentionne aussi le communiqué.

Un maximum de 72 heures pour les cônes

La ministre des Transports aurait aussi annoncé au Forum stratégique que «les cônes orange seront retirés après au moins 72 heures d’inactivité», rapporte le journal La Presse. Une mesure qui rappelle la possible imposition d’un «délai maximum de 12 heures pour l’installation et le démontage de la signalisation des chantiers» évoqué par la ville de Montréal au Sommet sur les chantiers de la ville. La mairesse Valérie Plante accueille d’ailleurs «très positivement» les changements annoncés par Québec.

Plus de changements au niveau de la gestion des chantiers pourraient prochainement voir le jour, alors que le ministère annonce la création d’une cellule d’innovation dans le comité mobilité Montréal «pour recenser les meilleures pratiques et mettre en application d’autres moyens qui permettront d’atténuer les répercussions des chantiers sur la circulation».