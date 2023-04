Québec dévoile des mesures d’aide aux locataires à la recherche d’un logement

De l’hébergement temporaire, de l’entreposage de biens et de meubles et une augmentation de l’offre des services d’aide à la recherche de logement (SARL) comptent parmi les nouvelles mesures qui seront mises en place pour faciliter la recherche de logement et le déménagement en vue du 1er juillet.

Ces nouvelles aides seront déployées par les offices d’habitation, des municipalités et la Société d’habitation du Québec (SHQ) grâce à un investissement de 5,8 M$ du gouvernement provincial.

Québec annonce aussi une prolongation des heures d’ouverture du Centre des relations avec la clientèle de la SHQ. Le centre permet d’accompagner les citoyens à la recherche d’un logement. La SHQ met également à la disposition du public plusieurs informations sur les différentes aides sur le site web Québec.ca/RechercheLogement. La SHQ déploiera d’ailleurs une campagne publicitaire dès le 15 mai pour s’assurer que tous soient au fait des différentes aides disponibles. «Nos équipes sont prêtes et mobilisées pour soutenir les locataires qui en auront besoin», assure le président-directeur général de la SHQ, Claude Foster.

Aides financières au paiement du loyer

Ces mesures, qui ont pour but de répondre aux «besoins pressants des ménages qui seront à la recherche d’un logement», selon un communiqué du ministère de l’Habitation, s’ajoutent à une série d’autres programmes aux visées similaires déjà en place. On compte notamment l’ajout de 2000 unités au Programme de supplément au loyer Québec (PSLQ), qui vise à aider les ménages à payer leur loyer. Une demande doit être faite à un office d’habitation, à une coopérative d’habitation ou à un organisme sans but lucratif d’habitation pour bénéficier de ce programme.

Le programme Allocation-logement permet quant à lui aux ménages à faible revenu de percevoir jusqu’à 170 $ par mois pour alléger le fardeau financier que représente le loyer. Une demande auprès de Revenu Québec doit être effectuée pour obtenir cette aide.

Des mesures insuffisantes pour un problème structurel

Les mesures d’aide annoncées aujourd’hui par le gouvernement provincial sont vues comme «de la peinture sur des fissures béantes» par le co-porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) Cédric Dussault.

«Face à un problème qui grandit d’année en année, on répète les mêmes solutions nettement insuffisantes et inadéquates», s’insurge-t-il dans un communiqué. «Les services d’aide à la recherche de logement, c’est bien beau, mais à quoi ça sert quand il n’y a pas de logement? Ou qu’ils sont complètement inabordables?» Le Programme de supplément au loyer serait aussi problématique, pour le co-porte-parole. Selon lui, les sommes qui y sont investies sont «dilapidées au privé» alors que les propriétaires profitent «de l’explosion des loyers pour sortir du programme».

Ne mâchant pas ses mots, M. Dussault croit que ces sommes «ne serviront à rien» et qu’elles ne sont qu’«une opération de communication et de relations publiques» du gouvernement.