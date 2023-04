Hausse des tarifs de transport en commun à Montréal dès juillet

Les tarifs des transports en commun augmenteront de 3% sur l’île de Montréal, et continueront d’augmenter ainsi annuellement jusqu’en 2025, annonçait ce matin l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

La refonte tarifaire, commencée depuis 2021, inclut l’ajout de nouveaux titres de transport permettant aux usagers de se déplacer d’une zone à l’autre. Le REM Rive-Sud sera également incorporé au réseau de transport de la grande région de Montréal.

Nouveaux tarifs

À Montréal, le prix pour l’achat d’un billet passera de 3,50$ à 3,75$. Le prix d’une paire de billets augmentera également de 50 cents pour atteindre 7$. Les usagers devront débourser 32,50$ plutôt que 31,50$ pour 10 déplacements, alors que le coût de la passe mensuelle passera de 94$ à 97$.

En Zone A, donc sur l’ensemble de l’île de Montréal, le transport collectif sera gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus qui résident dans l’agglomération de Montréal. Ce type d’initiative est possible à la demande des municipalités et avec l’approbation de l’ARTM.

Pour les titres à tarif réduit, donc pour les personnes âgées de 12 à 17 ans et celles de 65 ans et plus ne résidant pas à Montréal, le coût pour un billet passera de 2,50$ à 2,75$. Pour l’acquisition de deux billets, le montant s’élèvera à 5$ plutôt qu’à 4,50$. Les usagers devront débourser 0,75$ de plus pour 10 billets, soit 21,75$. Le coût de la passe mensuelle passera de 56,50$ à 58$.

Les tarifs réduits s’appliquent également aux usagers détenant une carte Opus étudiante.

Ces augmentations de 3% s’appliqueront à l’ensemble du réseau et à l’ensemble des zones. Seuls les tarifs de la Zone AB, soit les tarifs permettant de se déplacer sur la Rive-Sud, à Montréal et à Laval, seront gelés pour l’année 2023. Ce gel ne s’applique qu’au prix des billets et non à l’abonnement mensuel, dont le coût passera de 150$ à 155$.

Les dernières annonces d’augmentation de prix avaient causé beaucoup de mécontentement chez les citoyens des secteurs touchés.

Inclusion du REM Rive-Sud

Dès le 1er juillet, l’ARTM inclura le REM Rive-Sud dans son réseau. Pour monter à bord de ce dernier, les usagers pourront utiliser les «mêmes titres qu’ils utilisent déjà», fait savoir le directeur des affaires publiques et des communications de l’ARTM, Simon Charbonneau.

Ce seront donc les passages «Tous modes», adaptés aux zones de déplacement, qui permettront aux usagers de se déplacer à bord du système de train léger. Ces titres permettront d’utiliser le métro, le REM, le train, le bus et les transports adaptés. Ils seront disponibles dans toutes les déclinaisons, soit la passe mensuelle, 1, 2 ou 10 passages, 24 heures, et 3 jours.

Des liasses de 10 passages RTL-REM seront également disponibles.

La mise en service du REM représentera un «gain majeur pour favoriser la mobilité durable dans la région», se réjouit le directeur général de l’ARTM, Benoît Gendron.

Des lignes de Bus Hors territoire permettront de se déplacer dans les zones plus éloignées ou hors du territoire de l’ARTM, soit les zones C et D. Le titre Bus permettra le même type de déplacement, mais dans les zones A, B et C.

Les titres de transport Tous modes dans les zones AB, ABC et ABCD valables pour 24 heures ou trois jours seront également disponibles dès le 1er juillet. La même offre s’appliquera pour les titres Bus et les Bus hors territoire. Ces titres visent principalement les télétravailleurs se rendant occasionnellement au bureau, les touristes et les festivaliers. Ils ne s’appliqueront pas au transport adapté.

Une «carte Opus dédiée» sera nécessaire pour se munir des titres de transport permettant de se déplacer dans plusieurs zones. Elle sera remise gratuitement à la présentation d’une première carte Opus valide et enregistrée.

Ces changements seront en vigueur dès le 1er juillet. D’ici là, l’ARTM assure qu’elle mettra en place les campagnes de communication nécessaires pour informer adéquatement les usagers des changements et du fonctionnement des divers titres dans les différentes zones. Des formations seront également données pour uniformiser les services à la clientèle sur l’ensemble du réseau.