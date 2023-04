La rue piétonne la plus cool au monde, sur Wellington, revient cet été

Montréalais et Verdunois, préparez-vous! La rue Wellington, qui a été élue la rue la plus cool au monde, signera son grand retour en tant que promenade piétonne cet été.

La promenade Wellington, artère commerciale au cœur de Verdun, séduit les Verdunois et les Montréalais, et elle jouit même d’une réputation internationale. Sa piétonnisation estivale débute le 5 juin, sans date de fin annoncée. Contactés par Métro, l’Arrondissement et la SDC Promenade Wellington ont confirmé ce retour tant attendu.

C’est le média international Time Out qui avait décerné le titre suprême à la Well’, comme la surnomme nombre de Montréalais, et qui signifie d’ailleurs «bien» en anglais. La réputation de la rue tient à son animation, à sa proximité avec la plage urbaine de Verdun, à son accessibilité en métro et à sa mixité sociale, avaient confié des commerçants du coin à Métro l’été dernier.

Si la piétonnisation commence le 5 juin, il faudra attendre une semaine, soit le 12 juin, pour voir les installations et le mobilier pop-up sur toute la longueur de la Well’. La SDC veut faire de la promenade «LA» destination pour se sentir en vacances tout l’été. À cinq minutes de marche de la rue, les flâneurs pourront d’ailleurs aller bronzer ou se baigner à la plage. Les animations qui seront mises en place n’ont pas encore été présentées.

Précisons que Verdun a mis en place des mesures pour favoriser l’accessibilité universelle. Quatorze rampes d’accès entre le trottoir et la route seront installées, du mobilier urbain sera adapté pour les personnes à mobilité réduite et une toilette universellement accessible sera installée. Le service de vélo-taxi gratuit signera aussi son retour, avec deux véhicules disponibles pour aider aux déplacements des citoyens.

Pour autant, la piétonnisation estivale laisse certains citoyens sur leur faim. Depuis dimanche, une pétition est en ligne – sans encore qu’il soit possible de la signer – sur le site de la Ville, afin de demander une piétonnisation permanente, à longueur d’année.

Sur la publication Facebook de la SDC, un usager s’interroge d’ailleurs sur cette piétonnisation jugée trop tardive, il affirme que la rue est déjà très fréquentée. Le processus de la pétition s’étalera, lui, jusqu’au 6 août prochain. La mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauger, a refusé de s’exprimer sur le sujet pour laisser libre cours au processus démocratique de la pétition.