Une fin de semaine de pluie…et de neige à venir au Québec

Alors que la région montréalaise s’apprête à recevoir entre 40 et 55 mm de pluie entre samedi et mercredi, d’autres régions au Québec, notamment la Côte-Nord et la Gaspésie recevront un mélange de pluie et de flocons. Les accumulations de neige pourraient même atteindre jusqu’à 5 cm à l’intérieur des terres et en terrain montagneux dans ces régions.

Selon Météo Média, une perturbation en provenance du Colorado gorgée en humidité ainsi qu’un autre système, en provenant du Texas, qui devrait atteindre nos latitudes au début de la semaine prochaine, sont à blâmer pour la mauvaise température à venir au Québec.

À Montréal, la pluie sera au menu lors des journées de samedi (5-10 mm), dimanche (environ 20 mm), lundi (5-10 mm), mardi (5-10 mm) et mercredi (environ 5 mm).

Le risque d’averses est présent pour la journée de jeudi, mais on doit s’attendre à moins d’un millimètre de pluie, toujours selon Météo Média.