Le combat de la rue Fullum pour l’enfouissement des fils électriques

La Commission des services électriques de Montréal (CSEM) avait recommandé, en 2012, l’enfouissement des fils électriques sur la rue Fullum. Mais rien ne se passait. Rien, jusqu’à ce qu’ en 2019, un comité de citoyens se mette à orchestrer des représentations devant l’Office de consultation publique (OCP).

Le comité avait précédemment mené d’autres actions. «On a commencé par passer des tracts, faire une pétition» se rappelle un des membres de ce comité, Jean Logan, en entrevue avec Métro. La pétition s’opposait à l’ouverture de la rue sur Notre-Dame, en raison du trafic que cette décision pourrait générer.

Et en 2019, les résidents ont présenté un mémoire devant l’OCP, qui a été accepté. Ce dernier réclamait notamment la réfection de la rue, l’élargissement des trottoirs, la plantation d’arbres et l’enfouissement des fils électriques.

«L’enfouissement fait partie de la mise aux normes de la rue», souligne M. Logan tout en faisant remarquer que cela n’a rien à voir avec le dernier verglas qu’a connu la métropole. D’ailleurs, cette tempête n’a pas affecté tant que cela cette artère.

Des travaux d’enfouissement des fils électriques sur environ 1 km sont prévus pour 2025, en collaboration avec Hydro-Québec. Année après année, la Commission des services électriques développe son réseau, en moyenne, sur près de 3 KM de nouvelles rues montréalaises prioritairement dans de nouveaux secteurs résidentiels.

Pas de chance pour Saint-André

Le réseau souterrain de distribution électrique et de télécommunication de la CSEM s’étend sur plus de 770 km de rue. Au total, la CSEM veille sur 70 500 raccordements souterrains aux immeubles et bâtiments sur le territoire de la ville de Montréal

Des citoyens de la rue Saint-André déplorent que ce ne soit pas le cas également pour eux, en dépit de leur démarche en ce sens. Pourtant, cette rue, comme ce sera le cas pour la rue Fullum, a récemment subi une cure de beauté.

Dommage que sur Saint-André, malgré une pétition de citoyens, notre demande d’enfouir les fils n’a pas été acceptée alors que la rue a été complètement refaite. Lynda Pelletier, une internaute résidant sur la rue Saint-André

«Ce sera partie remise pour 2075», ironise-t-elle pour conclure.

Fils aériens et travail des pompiers

Au moment où ces lignes étaient écrites, la CSEM n’avait pas répondu aux questions de Métro quant à l’état des opérations d’enfouissement des fils à Montréal.

Selon la CSEM, la présence de fils aériens peut nuire au travail des pompiers en cas d’intervention d’urgence. De plus, les réseaux enfouis contribuent à la sécurité des citoyens en favorisant la continuité de l’alimentation nécessaire à l’éclairage des artères et lieux publics, aux feux de signalisation et aux centres de secours lors d’événements météorologiques ou d’incidents.

La Commission indique par ailleurs que les réseaux enfouis ont une plus longue durée de vie que les réseaux de fils aériens. Les fils souterrains engendrent notamment des frais d’exploitation et d’entretien bien moindre pour l’administration municipale.