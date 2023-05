Chiens et chats intoxiqués au cannabis: comment réagir?

Que ce soit en feuille, en huile ou autre, nombre de Montréalais consomment du cannabis, mais cette drogue légale est toxique pour les animaux. Quels sont les gestes à adopter si votre chat ou votre chien en a consommé par mégarde?

Les chiens et chats sont curieux. Ils peuvent donc ingérer par accident du cannabis, que ce soit sous forme d’herbe directement ou sous forme de comestibles. Vos animaux de compagnie peuvent aussi être des fumeurs passifs si ils sont trop longtemps à l’intérieur d’un aquarium de cannabis, c’est-à-dire une pièce fermée où la fumée s’accumule.

Les chiens ont davantage de récepteurs aux cannabinoïdes que les humains, ce qui explique le danger que représente cette substance. Si vous soupçonnez une intoxication chez votre animal, chien ou chat, amenez-le immédiatement au cabinet vétérinaire ou à l’urgence vétérinaire.

Savoir ce que votre compagnon a consommé est essentiel pour bien le traiter, prévient le regroupement canadien de cliniques vétérinaires VCA Animal Hospitals. Un space brownie peut, par exemple, intoxiquer votre chien par le cannabis, mais également par le chocolat. Les tests pour déterminer le niveau de THC chez un animal sont très longs, alors il est préférable pour les propriétaires de donner les informations exactes sur la consommation de l’animal au vétérinaire.

Un animal qui a ingéré du cannabis peut développer plusieurs symptômes, dont les suivants sont les plus communs: chancèlements, perte de coordination, salivation excessive, vomissements, incontinence urinaire, dilatation des pupilles, fatigue et hyperactivité.

Rassurez-vous, ces effets peuvent sérieusement embêter votre animal, mais la consommation de cannabis résulte rarement en des effets sur le long terme ou pire, en un décès. Si la mort d’un animal par intoxication est rare, elle est tout de même observée de plus en plus souvent à cause du cannabis médical, dont la concentration est plus forte, précise VCA Animal Hospitals.

Si l’intoxication est récente, le vétérinaire peut provoquer des vomissements chez l’animal pour éjecter le cannabis ingéré. Du charbon actif, un lavement d’intestin, une injection intraveineuse ou encore des médicaments anti-anxiété peuvent être utilisés pour aider l’animal à traverser ce violent bad trip.

Le plus important reste de prévenir une telle intoxication, croit VCA Animal Hospitals. Le cannabis doit être gardé dans un endroit hors de portée d’un animal dans un contenant bien scellé. Notez qu’au Canada, la loi requiert que, lorsque vendus, les contenants de cannabis soient équipés d’une ouverture à l’épreuve des enfants. Garder votre cannabis dans son contenant originel est donc une bonne mesure de prévention.

Autre mesure préventive: lorsque vous fumez un joint, gardez votre animal loin de la pièce enfumée et aérez la pièce où il se trouve.