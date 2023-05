Contrairement à l’an dernier, pas de gratuité de métro cet été

Durant la période estivale de l’année dernière, les usagers du métro de Montréal avaient profité de la gratuité des services les fins de semaine et certains jours fériés. Cet été, la Ville de Montréal ne reconduira pas l’initiative, a appris Métro.

Entre le 24 juin et le 5 septembre 2022, un projet pilote donnait libre accès à la population aux services de métro de la Société de transport de Montréal (STM) depuis les stations Saint-Laurent, Place-des-Arts, McGill, Peel, Champ-de-Mars, Place-d’Armes et Berri-UQAM, et ce, peu importe la station de sortie du passager.

Cette initiative demandée par la Ville de Montréal et mise en œuvre par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), responsable de la tarification des services de transport collectif dans la région du Grand Montréal, s’inscrivait dans un effort de relance du centre-ville. Un secteur qui a pris du mieux, estime le cabinet de la mairesse Valérie Plante.

«Le contexte a beaucoup changé depuis l’été dernier, alors qu’on se trouvait dans un contexte post-pandémique où l’achalandage du centre-ville avait grandement ralenti, a-t-il indiqué à Métro. On peut aujourd’hui se réjouir de voir la rue Sainte-Catherine à nouveau bondée, une grande partie du centre-ville retrouver son dynamisme habituel et l’achalandage du métro qui revient plus rapidement vers la normale les jours de fin de semaine.»

Le secteur étant ainsi ravivé, l’administration Plante ne reconduira pas le projet cette année, préférant miser sur «des mesures incitatives davantage structurelles et inclusives comme la gratuité du transport collectif aux aînés qui entrera en vigueur dès le 1er juillet prochain».

Lors de la séance du comité exécutif du 3 mai, le conseil municipal a approuvé le paiement à l’ARTM d’un manque à gagner de 2,3 M$ engendré par le projet pilote d’accès libre aux sept stations de métro, ce qui porte la somme totale de l’initiative à environ 11,6 M$, d’après les documents de la Ville.

Cette dernière assure que la provision de 2,3 M$, assumée entièrement par l’agglomération, n’aura «aucune incidence sur le cadre financier de la Ville en 2023».