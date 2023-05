Une année financière record pour le Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal a affirmé avoir connu une année record en retombées économiques, récoltant une somme de 426 M$ en conclusion de son année financière 2022-2023. Cette somme a été générée par les quelques 300 événements d’affaires qui se sont tenus l’an dernier, ayant entraîné plus de 183 000 nuitées dans les hôtels de Montréal en plus d’accueillir plus de 773 000 visiteurs.

À titre comparatif, la moyenne de retombées financière sur cinq ans était évaluée à 217 M$ avant le début de la pandémie. Les 426 M$ pour 2022-2023 constituent donc le double des gains.

Du lot d’événements qui ont suscité un important engouement, le Palais des congrès considère que la 15e Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15), s’étant tenue du 1er au 19 décembre 2022, a été celui qui s’est le plus démarqué par son ampleur, son symbolisme et pour le nombre de participants, évalué à plus de 10 000. À lui seul, la COP15 a engendré 151 M$ pour le Québec.

«L’année 2022-2023 a démontré l’importance du tourisme d’affaires pour la création de richesse économique pour le Québec. Avec plus de 426 M$ en retombées économiques enregistrées, il s’agit d’une année historique, alors que les événements tenus ont presque doublé les retombées économiques pour la métropole», a affirmé la présidente-directrice générale du Palais des congrès, Emmanuelle Legault.

En plus de la COP15, d’autres événements internationaux d’envergure se sont également tenus, tels que le 104e congrès du Lions Clubs International et la 24e Conférence internationale sur le sida.