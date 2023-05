La Ville alloue 8 M$ aux festivals et événements culturels

La Ville de Montréal attribue un fonds de 8 M$ pour le financement d’une centaine de projets de festivals et d’événements, des gages de prospérité culturelle pour la métropole.

En tout, ce sont 126 projets axés sur la diversité, l’inclusion, l’équité et l’écoresponsabilité qui bénéficieront du soutien financier de la Ville. Certains profiteront aussi de celui du ministère de la Langue française du gouvernement du Québec.

Une trentaine de nouveaux projets recevront aussi cette enveloppe des mains de la municipalité. Parmi les organisations visées, on compte notamment le Festival 100Lux, le Festival international d’humour africain, le Festival de littérature jeunesse de Montréal et le Salon du livre de Montréal, une première en 45 ans.

«Pour sa prochaine année – et pour la première fois de son histoire – le Salon recevra une aide financière de la Ville de Montréal qui lui permettra de poursuivre sa mission en faveur du livre, de la lecture, des auteurs, autrices et professionnel.le.s du livre, en partenariat avec les arrondissements, les quartiers et les organismes communautaires de la ville», s’est réjoui le directeur général du Salon du livre de Montréal, Olivier Gougeon.

Financement triennal

À la demande du milieu culturel, certains festivals majeurs bénéficieront d’un financement municipal sur trois ans. En plus de témoigner de la confiance de la Ville de Montréal, ce soutien financier permettra à ces acteurs importants de la culture montréalaise «d’avoir une assise solide sur laquelle s’appuyer pour les années à venir», a précisé le cabinet de la mairesse et du comité exécutif dans un communiqué de presse.

Ces événements contribueront au développement culturel, social et économique de l’île, en plus d’entraîner d’importantes retombées touristiques.