Plus de la moitié des jeunes travailleurs ont l’intention de changer d’emploi d’ici cinq ans

Les jeunes travailleurs âgés de 16 à 34 ans sont mobiles, impatients, confiants et indépendants. Voilà le profil établi par un récent sondage Léger de cette relève qui prendra d’assaut le marché du travail, advenant la retraite d’une main-d’œuvre vieillissante.

Ce vendredi matin, à la Maison du développement durable, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) ont dévoilé les résultats d’un sondage complété à partir d’un bassin de 800 répondants âgés de 16 ans et plus. Les données compilées entre le 9 et le 15 février sont destinées à aiguiller les employeurs de la province désireux de devenir plus attractifs aux yeux de candidats qui ont l’embarras du choix.

Selon les dernières données de Statistique Canada, le nombre de postes vacants au Québec oscillerait actuellement autour de 200 000. À cette donnée, le président et chef de la direction du CPQ, Karl Blackburn, ajoute que d’ici 2030, il faudra au moins 1,6 M de travailleurs pour combler le creux causé par les quelques 1,4 M qui partiront à la retraite. «Près de la moitié des besoins de main-d’œuvre seront comblés par les étudiants.»

D’où l’importance pour les employeurs de connaître les attentes de ces jeunes qu’ils s’arrachent et continueront de s’arracher en pleine pénurie de main-d’œuvre. Alors qu’antérieurement, les efforts de recrutement déployés par des chasseurs de têtes étaient davantage dirigés vers des postes plus expérimentés et de cadre, près d’un répondant âgé de 16 à 34 ans sur deux (49 %) indique avoir été sollicité par ces professionnels en recrutement, soit plus que chez les 35 ans et plus (39%).

Et il ne suffit pas de rôder autour du jeune travailleur pour l’attirer vers une organisation. Il faut aussi savoir le courtiser rapidement. Gare aux processus d’embauche dont la durée dépasse les quatre semaines, une période que 83 % des jeunes travailleurs jugent amplement suffisante pour que l’entreprise réalise qu’elle détient entre les mains la perle rare. Une procédure de sélection trop complexe et opaque fera également fuir le quart de ces candidats, qui abandonneront le dépôt de leur candidature à un poste.

L’amour dure cinq ans

Si un employeur parvient à recruter un employé, la partie est loin d’être gagnée pour ce dernier. Les résultats du sondage montrent que 59 % des travailleurs âgés entre 16 et 24 ans et 40 % des 25 à 34 ans ont l’intention de changer d’emploi d’ici 5 ans comparativement à 27 % chez les travailleurs de 35 ans et plus.

Manifester son «intention de quitter» n’implique pas nécessairement que l’employé va réellement «quitter», nuance toutefois la directrice générale de l’ordre de CRHA, Manon Poirier. Somme toute, pour éviter que ce sentiment se concrétise en action, l’employeur peut miser sur diverses mesures de rétention stratégiques.

Hormis un salaire attractif, un horaire flexible serait la mesure la plus efficace à mettre de l’avant par le patronat, toute tranche d’âge confondu. Le groupe de travailleurs âgés de 16 à 24 ans est aussi sensible à la transparence de l’entreprise envers sa politique sur l’équité, la diversité et l’inclusion, contrairement à ceux âgés de plus de 35 ans, plus friands des programmes de formation et de mentorat dans une perspective d’avancement de carrière. Raison de plus pour intégrer aux opérations quotidiennes de l’organisation une culture d’apprentissage, souligne Mme Poirier.

Si cette dernière appréhende les commentaires de certains septiques par rapport à cette stratégie qui ne garantit pas à tout coup la rétention d’un employé formé, elle leur répond: « imagine si tu ne les formes pas et ils restent dans ton entreprise».

Une autre donnée encourageante pour les employeurs, qui a particulièrement surpris les deux panélistes, est l’intérêt véritable des jeunes travailleurs à demeurer longtemps au sein d’une même organisation. 90 % d’entre eux estiment qu’ils pourraient avoir une carrière épanouie tout en demeurant fidèle au même employeur si ce dernier lui donne des opportunités de mobilité interne.

Si le travailleur a la bougeotte, autant lui permettre de progresser et ce mouvement ne doit pas être forcément vertical, assure Mme Poirier. Il peut aussi être transversal et permettre de développer d’autres compétences.

Délaisser la rigidité

À la lumière des résultats du sondage Léger, force est de constater que le marché de l’emploi ressemble davantage à un sable mouvant. Les défis sont grands pour les entreprises, concède Karl Blackburn, mais la situation ouvrirait la porte à une multitude d’opportunités.

L’écoute, la créativité et la souplesse sont de mises pour repenser la fidélisation des jeunes. Il nécessite l’adaptation de toutes les parties prenantes du secteur de l’emploi, certainement des employeurs, mais aussi des syndicats, conclut-il au passage.