Un avis de gel pèse sur Montréal

Mauvaise nouvelle pour ceux et celles qui ont commencé à jardiner: un avis de gel est émis pour cette nuit à Montréal puisque le mercure plongera pour atteindre 0 degré Celsius. La température ressentie sera de -3 degrés Celsius jusqu’en matinée jeudi, alors que la température se réchauffera.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) avise la population que le gel affectera le processus de croissance des plantes et des cultures et que la météo risque de les endommager, voire les détruire. Il est recommandé de prendre les précautions nécessaires afin de protéger les plantes et les arbres vulnérables au gel.

Des avis de gel au sol sont en vigueur pour la nuit de mardi à mercredi. Le gel sera de retour la nuit suivante. Prenez des précautions afin de protéger les plantes et les arbres vulnérables au gel. Consultez notre site web pour plus d'info 👉https://t.co/Xz3fcnxTcF #meteoQC pic.twitter.com/1YYVOrbFro — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) May 15, 2023

Cette chute de température frôle le record de 1957, alors que le mercure était situé à -1,7 degré Celsius, bien en deçà du record de chaleur de 30,7 degrés enregistré en 1977.

Les prévisions météorologiques pointent vers une augmentation de la météo à partir de jeudi pour atteindre jusqu’à 22 degrés Celsius vendredi et 25, samedi.