Un programme pour éviter les longues files d’attente à l’aéroport

Afin d’éviter la congestion dans les aéroports lors de la saison estivale, le gouvernement fédéral implante un nouveau programme de voyageurs de confiance. Dès le 21 juin, celui-ci permettra aux personnes admissibles de passer plus rapidement les lignes de sécurité réservées dans six des plus gros aéroports du pays. Celles-ci n’auront notamment pas à retirer leurs souliers et leurs ceintures avant de passer les détecteurs.

La liste des passagers admissibles inclut les militaires, les travailleurs du domaine de l’aviation ainsi que les membres du programme NEXUS, l’actuel programme de voyageurs de confiance.

Le nouveau programme, appelé «Voyageur vérifié», est mis sur pied grâce au budget de 1,8 G$ ayant pour but d’améliorer la sécurité et le contrôle des passagers annoncé par le gouvernement fédéral en mars dernier pour l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Toujours dans le but que le chaos vécu dans les aéroports l’été dernier ne se reproduise pas, des modifications ont été apportées à la charte des droits des passagers le mois dernier par le gouvernement. Les droits nouvellement ajoutés touchent l’accès aux bagages et les annulations de vols.