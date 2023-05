Un nouveau programme d’intégration pour les immigrants francophones

Les nouveaux arrivants francophones pourront bénéficier d’un nouveau programme de formation visant à développer les compétences transversales les plus recherchées sur le marché de l’emploi canadien. Pour sa conception et son déploiement, le programme, qui inclut des ateliers pratiques, des conférences d’experts, du coaching et des activités de réseautage, a bénéficié d’un appui financier de 5,6 M$ du gouvernement fédéral par le biais du programme Compétences pour réussir.

Offert par l’école des sciences de la créativité la Factry, le programme nommé Canada créatif «aidera l’intégration de plus de 375 nouveaux arrivants francophones au pays d’ici mars 2024», selon un communiqué de la Factry. Les immigrants pourront suivre gratuitement la formation d’une soixantaine d’heures qui permettra de les intégrer socialement par le biais du marché du travail. La formation a été développée «en collaboration avec un écosystème de spécialistes en immigration et en formation professionnelle».

La collaboration, l’adaptabilité, la communication, la résolution de problèmes, la créativité et l’innovation figureront en tête de liste des compétences recherchées d’ici 2025. Voilà comment nous souhaitons soutenir les nouveaux arrivants dans la réalisation de leur plan de carrière au Canada. Marie Amiot, présidente-directrice générale de la Factry.

La Factry travaillera conjointement avec des organismes locaux d’ailleurs au Canada pour offrir le programme en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique. Il est toujours possible de visiter le site web de l’école pour s’inscrire aux prochaines cohortes.