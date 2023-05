Hébergement illégal: la vérification doit revenir au gouvernement, dit Airbnb

L’entreprise d’hébergement touristique Airbnb estime qu’il est de la responsabilité du gouvernement de vérifier la légalité des offres de logement publiées sur sa plateforme. Airbnb se dit toutefois prête à retirer toutes les offres d’hébergement illégal de son site. Au Québec, cela correspondrait à 30% des annonces, selon le ministère du Tourisme.

La vérification de la légalité des logements serait de l’ordre du «travail des fonctionnaires», a dénoncé la conseillère en politiques d’Airbnb, Camille Boulais-Pretty, en entrevue avec La Presse canadienne. La prise de position de l’entreprise survient après le dépôt du projet de loi 25 plus tôt en mai par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Celui-ci vise à forcer les plateformes comme Airbnb à assurer la légalité des logements affichés sur son site au risque d’une amende pouvant atteindre 100 000 $ par annonce.

On n’a pas le rôle du régulateur. On n’a pas le pouvoir du régulateur. On n’a pas le pouvoir de la police.

Camille Boulais-Pretty, conseillère en politiques d’Airbnb en entrevue avec La Presse canadienne