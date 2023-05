Un fonds philanthropique pour lutter contre la crise du logement

Cinq fondations philanthropiques œuvrant notamment dans le Grand Montréal lanceront le Fonds Amplifier Montréal dès cette année, dans le but de mettre la main à la pâte pour lutter contre la crise du logement.

Centraide Montréal, la Fondation familiale Trottier, la Fondation du Grand Montréal, la Fondation Lucie et André Chagnon ainsi que la Fondation McConnell souhaitent aider des organismes à but non lucratif à acquérir et développer des immeubles résidentiels. Cette alliance veut leur prêter main-forte dans le but d’augmenter le nombre de logements sociaux écologiques et abordables à Montréal.

L’alliance souhaite également renforcer l’abordabilité des logements en contribuant à la réduction des loyers, tout en atteignant une «haute performance environnementale». Les fondations viseront donc à ce que le fonds favorise la transition socioéconomique des personnes habitant dans lesdits logements et l’implantation d’infrastructures vertes et communautaires à même les immeubles résidentiels.

Comme le nom du fonds l’indique, les projets de logement social et abordable touchant le territoire montréalais seront priorisés. Le Collectif Amplifier Montréal invite les investisseurs d’impact à communiquer avec les membres du Collectif afin d’obtenir plus d’informations sur les occasions d’investissement ou de collaboration au Fonds Amplifier Montréal.