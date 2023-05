Incendie majeur à la Chapelle historique du Bon-Pasteur

La Chapelle historique Bon-Pasteur, située au coin de la rue Sherbrooke Est et l’avenue Coloniale, est la proie des flammes alors qu’un début d’incendie s’est déclenché en fin d’après-midi jeudi. Plus de 150 pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ont été mobilisés pour maîtriser la situation. Le bâtiment touché héberge notamment les bureaux de l’organisme Héritage Montréal et une salle de spectacle.

C’est après un appel logé vers 16h30 que les pompiers se sont déplacés sur les lieux. Initialement, de la fumée s’échappait du toit, mais les flammes ont rapidement rejoint «plusieurs endroits dans le bâtiment», affirme le porte-parole du SIM Robert Rousseau.

Aucune personne manquante n’a été déclarée et aucun bâtiment aux alentours n’a été touché au moment d’écrire ces lignes. Un pompier a toutefois été évalué après avoir combattu l’incendie, mais il est hors de danger.

Feu de bâtiment – Sherbrooke Est & Coloniale – Deuxième alarme – Coupure de courant possible. Merci d'éviter le secteur.

Vers 19h15, les pompiers tentaient toujours de maîtriser les flammes. Des «coupures de courant» sont possibles, avertit le SIM via Twitter. Le Service de sécurité incendie convie d’ailleurs les citoyens à éviter le secteur.

Vers 18h30, des agents du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) sont arrivés sur les lieux pour porter assistance aux pompiers. La circulation est présentement obstruée sur la rue Sherbrooke, entre Saint-Laurent et Hôtel-de-Ville, ainsi que sur Saint-Laurent, entre les rues Sherbrooke et Ontario, a laissé savoir la porte-parole du SPVM Jeanne Drouin.

Par le biais de son compte Twitter, Héritage Montréal a partagé des images de l’incendie, à l’instar de plusieurs passants.

Scène en sortant du bureau ce soir! La chapelle historique du Bon pasteur est en feu!! Secteur à éviter si vous n'êtes pas pompier! 🚒 😉 #Montreal

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réagi à l’incendie sur Twitter. «Il est encore trop tôt pour constater les dommages subis par le précieux édifice patrimonial, mais il n’y a ni mort ni blessé», a-t-elle souligné. Elle demande également aux citoyens d’éviter le secteur.

Un incendie important s'est déclaré dans la chapelle historique du Bon-Pasteur, à l'intersection des rues Sherbrooke et Saint-Dominique, dans le centre-ville de Montréal. Veuillez svp éviter le secteur.

Il est encore trop tôt pour constater les dommages subis par le précieux…



Il est encore trop tôt pour constater les dommages subis par le précieux… — Valérie Plante (@Val_Plante) May 25, 2023