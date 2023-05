La chaleur de l’été s’installera dès cette fin de semaine à Montréal

Cette fin de semaine, la chaleur estivale viendra clôturer ce mois de mai assez doux à Montréal. Selon les prévisions d’Environnement Canada, les fortes températures devraient perdurer toute la semaine.

Une température de 26 °C est au menu pour samedi, avec des vents du sud-ouest de 20 km/h. Dimanche, la température montera d’un cran pour atteindre les 27 °C. Les deux journées de la fin de semaine devraient être ensoleillées.

Malgré un léger rafraîchissement lundi, à 25 °C, la température remontera durant la semaine alors que du beau temps est prévu. Le mercure montera à 29 °C mardi avant d’atteindre un impressionnant 32 °C pour les journées de mercredi et jeudi.

Selon les prédictions de l’Almanach des fermiers, un périodique américain se basant sur différents facteurs folkloriques et mathématiques, le mois de juin sera plus sec qu’à l’habitude et connaîtra de nombreux temps chauds.