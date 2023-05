Plusieurs nouveaux axes cyclables à Montréal, surtout dans les quartiers mal desservis

Une portion de 59,1 km du réseau cyclable de Montréal sera remise à niveau cette année. Les travaux dans divers secteurs de la ville viseront à améliorer la sécurité des cyclistes, mais aussi l’équité au niveau du transport actif vis-à-vis des arrondissements plus pauvres en infrastructures cyclables comme Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Verdun et Montréal-Nord.

Le lien cyclable sur la rue de Verdun, entre le boulevard LaSalle et la rue Henri, sera pérennisé. Un premier tronçon du REV Henri-Bourassa sera aménagé et les arrondissements de Montréal-Nord et d’Ahuntsic seront connectés par une piste cyclable bidirectionnelle sur le réseau cyclable de la rue Prieur Est. Une première traversée sécuritaire sera aménagée sur le boulevard Décarie, au nord de Sherbrooke. L’avenue Bourdonnière fera aussi l’objet d’un projet de voie cyclable pour permettre la liaison entre les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

L’avenue Christophe-Colomb accueillera elle aussi de nouvelles pistes cyclables unidirectionnelles, dont la mise en service est prévue cet automne.

La consolidation et la sécurisation de pistes cyclables à Montréal se feront par l’intermédiaire de 53 projets individuels qui viseront 14 arrondissements et quatre villes liées à la métropole, a indiqué, ce matin, le cabinet de la mairesse Valérie Plante dans un communiqué.

«Ces projets ne visent pas qu’à ajouter des kilomètres au réseau cyclable montréalais. Nous souhaitons un meilleur partage de l’espace afin que tous les usagers puissent se déplacer en sécurité», a souligné la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle.

L’ensemble des 53 projets bénéficiera d’un investissement annuel de plus de 30 M$. Cette extension des infrastructures cyclables dans la métropole s’ajoute à des initiatives municipales assez récentes, soit l’ouverture de pistes cyclables à l’année tout comme l’accès au service de vélopartage BIXI en hiver.