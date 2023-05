Hausse de 9% des interventions d’urgence des pompiers en 2022

Le nombre d’interventions d’urgence réalisées par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a augmenté de 9% l’an dernier, selon les données contenues dans le rapport annuel du service public publié mardi. C’est donc 118 916 interventions que les pompiers de Montréal ont dû effectuer dans une année marquée par la fin des mesures d’urgence.

«La fin de cette crise sanitaire a aussi été marquée par le retour à notre rythme opérationnel pré-COVID. Du côté des opérations, les chiffres parlent d’eux-mêmes: plus de 215 000 sorties pour effectuer presque 120 000 interventions d’urgence, dont plus de 300 incendies majeurs et plus de 530 interventions spécialisées», indique le directeur du SIM, Richard Liebmann.

Si le nombre d’incendies dans les bâtiments a peu augmenté (+58), on note une hausse de 9% des alarmes incendie. Les interventions pour «urgences médicales pré-hospitalières» ont également augmenté de 10%, passant de 65 097 à 71 663.

De ce nombre, les interventions pour «problèmes respiratoires» ont augmenté de 20% et celles pour «inconscience ou évanouissement» ont grimpé de 17%.

Si le nombre d’incendies causés par des batteries lithium-ion demeure limité en termes de nombres absolus, leur fréquence est toutefois en augmentation. Sur une période de trois ans, entre 2018 et 2020, un total de 17 feux de ce type s’étaient produits, soit moins de six en moyenne par année. L’an dernier, 24 de ces incendies ont été répertoriés, soit 17 de plus qu’en 2021.

La situation dans les arrondissements et villes liées

Parmi les 19 arrondissements, c’est Ville-Marie qui a vécu la plus haute augmentation du nombre d’interventions d’urgence sur son territoire. Le centre-ville a nécessité 13 347 interventions du SIM, soit une hausse de 1854 (+16,13%).

Seul l’arrondissement d’Anjou n’a pas vécu d’augmentation du nombre d’interventions d’urgence, alors qu’un total de 2425 interventions a été enregistré, le même total qu’en 2021. Du côté des villes liées de l’agglomération, la Ville de Pointe-Claire a vu les pompiers de Montréal intervenir 2083 fois sur son territoire, un chiffre en augmentation de 21,6%, la plus forte hausse parmi les 15 villes liées.

Les villes de Hampstead (-9) et Montréal-Est (-4) ont été les seules villes liées où moins d’interventions d’urgence ont été nécessaires en 2022 par rapport à 2021.