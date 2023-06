Montréal, 2e ville la plus attrayante au pays pour les jeunes professionnels

Montréal se classe deuxième au pays parmi les 30 meilleures villes où travailler et vivre pour les jeunes de 15 à 29 ans selon le plus récent Indice du travail urbain de l’entreprise sociale Youthful Cities. Alors que Toronto arrive en première position du palmarès biannuel, chacune des quatre villes québécoises évaluées par l’enquête se positionne parmi les 10 premiers centres urbains au pays.

L’Indice du travail urbain classe 30 villes canadiennes en fonction d’une gamme de 10 indicateurs, soit l’action climatique, l’équité, la diversité et l’inclusion, les bons emplois pour les jeunes, l’éducation et la formation, l’accès numérique, l’économie urbaine, l’esprit d’entrepreneuriat, le coût de la vie, le transport et les services de santé.

Pour chacun de ces indicateurs, Youthful Cities évalue un total de 167 mesures qui déterminent la qualité de vie urbaine.

De son côté, Montréal se classe parmi les 10 premières villes pour 7 des 10 sujets. La métropole québécoise se positionne notamment première pour ce qui est du transport, deuxième au niveau des études et formations, de l’accès numérique, du changement climatique et de l’esprit d’initiative. Montréal se classe également cinquième dans la catégorie équité, diversité et inclusion.

«Le réseau de transport en commun [de Montréal] offre l’horaire de disponibilité le plus élevé, une appli pour la gestion des trajets, de solides caractéristiques de sécurité comme des boutons de détresse et un programme d’arrêts de nuit, et une grande commodité d’accès à l’aéroport. Montréal a aussi obtenu les meilleurs résultats pour les pistes cyclables et le potentiel piétonnier», explique Youthful Cities dans un communiqué.

Outre Montréal, trois autres villes québécoises ont été évaluées parmi les 30 centres urbains figurant au palmarès. Gatineau, qui est amalgamée avec Ottawa pour les fins de l’Indice du travail urbain, se classe sixième. La Ville de Québec arrive en huitième position alors que Laval est classée neuvième.

Top 10 des villes à l’Indice du travail urbain 2023

1. Toronto (Ontario)

2. Montréal (Québec)

3. Vancouver (Colombie-Britannique)

4. Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

5. Kitchener-Waterloo (Ontario)

6. Ottawa/Gatineau (Ontario/Québec)

7. Mississauga (Ontario)

8. Québec (Québec)

9. Laval (Québec)

10. Halifax (Nouvelle-Écosse)