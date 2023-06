Après la canicule, place aux orages violents à Montréal

Après plusieurs jours de beau temps et de chaleur caniculaire, Montréal pourrait être frappée par des orages ce vendredi. Environnement Canada a émis un avertissement d’orages violents.

L’agence gouvernementale prévient que «les conditions sont propices à la formation d’orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte».

Les risques d’orages violents, de grêle et d’averses se concentrent entre 13h et 21h. Le soleil devrait venir s’intercaler entre des épisodes pluvieux, et un ciel complètement dégagé regagnera la métropole dans la soirée.

Si la foudre en elle-même est dangereuse et tue chaque année, rappelle Environnement Canada, un orage violent est caractérisé par les vents destructeurs, la forte grêle ou la pluie torrentielle qui peuvent l’accompagner.

«Quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l’intérieur», recommande l’agence météorologique. Les rafales peuvent rendre dangereuses les activités nautiques, faire tomber des branches d’arbres, voire renverser des véhicules.

Des records de chaleur

Ces orages violents font suite à trois journées caniculaires à Montréal. Ce jeudi, une température de 34,3 °C a été enregistrée, soit 13 °C au-dessus des normales de saison, pulvérisant l’ancien record de chaleur pour un 1er juin. Le précédent 1er juin le plus chaud remonte à l’année 2013, où une température de 29,7 °C avait été enregistrée.

Rebelote ce vendredi alors la température devrait atteindre 31 °C, un record potentiel de chaleur pour un 2 juin. Depuis le début des relevés en 1953, c’est le 2 juin 2014 qu’il avait fait le plus chaud, le mercure ayant alors atteint 30,4 °C.