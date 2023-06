Deux nouveaux vols sans escale vers l’Europe dès aujourd’hui

Air Canada présente deux nouveaux vols directs reliant Montréal à deux destinations européennes, en service dès ce vendredi. Le premier se rend à Toulouse en France et le deuxième à Copenhague au Danemark.

Le vol reliant Montréal à Toulouse sera le premier vol disponible à l’année faisant le lien entre l’Amérique de Nord et le sud-ouest de la France, selon un communiqué d’Air Canada. Il sera assuré par un Airbus A330. Il s’agit de la quatrième liaison aérienne commerciale entre Montréal et la France offerte par Air Canada.

L’ajout de Toulouse permettrait de solidifier les liens d’affaires avec cette capitale mondiale de l’aéronautique. «Une excellente nouvelle pour l’industrie d’ici – bien implantée à YMX Aérocité internationale de Mirabel – qui fait rayonner le Québec par son savoir-faire et son expertise», selon le président-directeur général d’Aéroports de Montréal, Philippe Rainville.

Le vol vers Copenhague ne sera que saisonnier. Celui-ci vient complémenter «les services offerts toute l’année du transporteur entre Toronto et la capitale danoise», selon le communiqué d’Air Canada. «Via Copenhague, une plaque tournante de Star Alliance, nos clients auront plus facilement accès à toute la Scandinavie», affirme le vice-président général – Chiffre d’affaires et Planification du réseau d’Air Canada, Mark Galardo.

Ces deux liaisons attrayantes sont un signe supplémentaire de notre engagement à faire de Montréal une plaque tournante importante dans la croissance du réseau mondial d’Air Canada. Mark Galardo, vice-président général – Chiffre d’affaires et Planification du réseau d’Air Canada

Comme pour ses autres vols internationaux, les deux nouvelles liaisons d’Air Canada offrent trois classes de service. La classe Signature Air Canada, «qui propose des fauteuils-lits et des loges individuelles», la cabine Économique Privilège, «qui propose des fauteuils spacieux offrant plus d’espace et des services haut de gamme» et la classe économique plus abordable «qui sert des repas inspirés et conçus par des chefs, avec suggestions de vins et de boissons».