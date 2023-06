3,58M$ pour la croissance des entreprises montréalaises

La Ville de Montréal versera 3,58 M$ à différents organismes, actifs sur son territoire, pour contribuer à la croissance des entreprises montréalaises.

Cette somme, octroyée grâce à l’entente Réflexe Montréal entre l’administration Plante et le gouvernement provincial sera injectée principalement pour le développement des «jeunes pousses» (start-ups) et des entreprises collectives.

Les organismes financés par ce montant soutiendront les entreprises dans leur développement, en plus d’appuyer «les femmes et les personnes issues des minorités ethnoculturelles dans leurs projets d’entreprises», explique le responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l’innovation et du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

Parmi les organismes concernés, figure CTS Santé, qui recevra 375 000$. Son objectif sera d’accompagner 30 jeunes pousses. L’organisme s’appuiera sur des entrepreneurs en résidence et un réseau d’une quarantaine d’experts. «L’accompagnement cible la validation clinique, la commercialisation, la stratégie de pénétration de marché, le développement de produits, etc», spécifie la Ville.

L’organisme à but non-lucratif, Zù, obtiendra le même montant dans le but d’offrir à 150 jeunes pousses un accompagnement en continu. MTLab soutiendra pour sa part des entreprises naissantes avec notamment «l’accompagnement personnalisé, le maillage alumni-clients, un réseau d’échange entre pairs, l’accès à des experts, des tarifs préférentiels à des fournisseurs agréés et l’augmentation du nombre d’évènements pour l’écosystème», avec la même somme.

HEC Montréal, recevant également 375 000$, soutiendra la consolidation et l’amélioration du programme d’incubation inclusif de l’organisme. Y seront intégrés davantage de services d’accompagnement spécialisés dans les secteurs de la cybersécurité et les technologies en lien avec le commerce de détail. 135 entreprises bénéficieront de coaching/mentorat sectoriel, bootcamps, interventions sur la commercialisation et de développement du leadership.

La Maison de l’innovation sociale recevra 578 250$ de 2023 à 2026 inclusivement pour constituer jusqu’à 60 équipes, sur trois ans, qui amorceront des projets à haut potentiel d’impact social systémique, grâce à un accompagnement de cinq mois destiné aux citoyens, collectifs et petits OBNL.

Le Réseau Coop, un organisme d’accompagnement des coopératives de travail, recevra 500 000$ sur trois ans, jusqu’à 2026 pour soutenir le développement de coopératives de travail, en offrant un service spécialisé en démarrage et croissance.

Enfin, Microcrédit Montréal obtient 1M$ pour la période allant de 2023 à 2026 pour faciliter l’accès au capital et au développement des compétences des entrepreneurs ayant des difficultés à accéder au réseau traditionnel de financement. Il s’agit notamment des personnes immigrantes, des personnes issues des communautés culturelles et des femmes.