Suicide Action Montréal change d’identité

Afin de célébrer son 40e anniversaire et montrer son évolution, l’organisme de prévention Suicide Action Montréal (SAM) a lancé jeudi sa «nouvelle identité», devenant ainsi le Centre de Prévention du Suicide de Montréal (CPSM).

«C’est le début d’une nouvelle ère pour le Centre de Prévention du Suicide de Montréal. Nous sommes impatient.e.s de partager notre nouvelle identité qui représente davantage la réalité actuelle de notre organisme, mais surtout la diversité des populations qu’on dessert à Montréal, ainsi que nos projets porteurs pour les années à venir», a indiqué par voie de communiqué la directrice générale du CPSM, Sylvie Boivin.

Le CPSM a d’ailleurs profité de l’occasion pour revoir sa planification stratégique et établir un plan d’actions concrètes qui inclut l’annonce de projets innovants pour les trois prochaines années.

Si l’organisme continuera d’offrir ses services habituels, il dit vouloir mettre également l’accent sur la diversité de ses services secondaires d’intervention et de prévention du suicide.

Le lancement de la nouvelle identité de Suicide Action Montréal s’est déroulé jeudi.

En plus de la ligne d’intervention, des services pour entourage et proches, ainsi que du service d’intervention numérique disponible

24 heures sur 24, le CPSM propose des ateliers de sensibilisation et de nombreuses autres ressources en ligne.

Parmi les services mis à disposition, on retrouve notamment le service de «postvention», qui accompagne les personnes touchées de près ou de loin par une tentative de suicide ou un suicide. Le soutien offert comprend des sessions individuelles ainsi que des groupes de deuil spécifiques à certaines tranches d’âge pour aider les gens endeuillés à faire face à la douleur et aux émotions complexes liées à la perte d’un être cher.

Le CPSM fait également des interventions en milieu de travail ou de vie afin d’échanger avec les personnes clés de ces organisations pour développer des plans de «postvention», qui favorisent la pratique de gestes proactifs en cas de tentative de suicide ou de suicide.