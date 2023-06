Gala du Fonds 1804: 128 bourses scolaires remises à des jeunes qui s’accrochent

L’organisme montréalais Fonds 1804 pour la persévérance scolaire a honoré ce dimanche, à l’occasion de son 9e gala, le directeur général du Centre de services scolaire de Laval, Yves- Michel Volcy, d’origine haïtienne.

Le prix Nelson-Mandela qui souligne la contribution exceptionnelle d’une organisation ou d’une personne à la persévérance et à la réussite éducative des jeunes Québécois lui a été décerné cette année.

M. Volcy a reçu cet honneur lors d’une cérémonie à la salle Pierre-Mercure du centre Pierre-Péladeau, à Montréal.

«Son engagement indéfectible en faveur de l’éducation et sa contribution à bâtir un Québec plus juste, plus fort et plus équitable font de lui un modèle inspirant pour l’ensemble de la société», indique le président du Fonds 1804, Edouard Staco.

M. Volcy est à la tête du Centre de services scolaire de Laval depuis 7 ans. Il a sous sa responsabilité plus de 55 000 élèves et plus de 12000 employés. Entre 2021 et 2022, il a constaté que parmi ses 2000 élèves aux secondaires, plus d’un quart, soit 557 jeunes, décrochaient.

M. Volcy a mis sur pied une équipe pour pister ces jeunes et les convaincre de revenir dans le réseau éducatif. Près de 149 d’entre eux ont pu obtenir leur diplôme de secondaire 5.

Un modèle de réussite

«Mon rêve est qu’ils reviennent tous, on va continuer à faire les relances au cours de l’été pour nous assurer qu’on ne laisse personne derrière», dit-il en entrevue avec Métro.

Dans son Centre, le taux de diplomation est aujourd’hui de 83,8%. C’est 4 points de plus que l’ensemble du réseau public qui se situe autour de 80%. «La grande majorité des centres de services scolaires au Québec, notamment à Montréal ont emboité le pas», souligne Yves-Michel Volcy. Ce dernier prend avec une réserve le prix qui lui a été décerné.

Je suis bien honoré, mais en même temps je me disais qu’il y a plein de gens qui travaillent dans le réseau, dans l’ombre, et qui font des choses extraordinaires. Yves-Michel Volcy, directeur du Centre de services scolaire de Laval

«J’en connais plein qui sont moins exposés que moi qui font un travail extraordinaire et qui mériteraient d’être honorés», ajoute M. Volcy.

Lors de ce gala qui a rassemblé plus de 700 personnes, 128 bourses ont été remises par le Fonds 1804 à des jeunes persévérants de la grande région de Montréal. Parents, intervenants communautaires, personnel scolaire, élus et donateurs se sont réunis pour rendre hommage à ces boursiers.

Le Fonds 1804 œuvre à soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes, particulièrement ceux issus des minorités ethnoculturelles. Il favorise l’engagement des parents, de la famille et de la communauté.