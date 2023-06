L’avertissement de smog levé à Montréal

Environnement Canada a levé l’avertissement de smog pour la région de Montréal. C’est aussi le cas pour les régions urbaines de Québec et Gatineau. S’il y a quelques jours le ciel jaunâtre et l’odeur de fumée étaient omniprésents, les conditions se sont améliorées depuis mercredi.

L’avertissement est toutefois maintenu en place dans plusieurs municipalités des régions les plus affectées par les feux de forêt, soit l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec. Parmi les villes précises où l’avertissement est maintenu, on compte Rouyn-Noranda, Amos, Val-d’Or, Matagami et Chibougamau. En date de ce jeudi, aucune précipitation importante n’est prévue par Environnement Canada pour ces régions, qui en bénéficieraient grandement.

Le smog et la pollution de l’air ont des «effets sur la santé», rappelle le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos via Twitter.

La pollution de l’air peut toucher toutes les régions du Canada. En cette #JournéeDeLAirPur, le ministre Duclos réfléchit aux mesures à prendre pour améliorer la qualité de l’air et protéger notre santé, surtout pendant la saison de fumée des #FeuxDeForêt. https://t.co/svPgUOacl6 pic.twitter.com/93vHvdQVwO — Santé Canada et l’ASPC (@GouvCanSante) June 7, 2023

À Montréal, la probabilité d’averses sera de 30% dans la nuit de jeudi à vendredi et le ciel sera nuageux.