Smog, orages et pluie pour la fin de semaine à Montréal

Si vous vous attendiez à une fin de semaine passée en terrasse ou au parc, vous allez être déçus. Montréal est de nouveau visée par un avertissement de smog vendredi tandis que des orages frapperont la métropole en après-midi.

Les orages laisseront ensuite place à de la pluie samedi et dimanche. Ce vendredi, le smog est de retour, prévient Environnement Canada, qui estime que Montréal a un indice de qualité de l’air de 7, considéré comme un risque élevé. Les personnes vulnérables, les enfants et les personnes âgées doivent réduire les activités exténuantes en plein air et la population générale doit faire attention aux symptômes que sont la toux et l’irritation de la gorge.

Les personnes vulnérables sont les personnes âgées, les personnes enceintes, les nourrissons et les jeunes enfants, les personnes qui travaillent à l’extérieur, les personnes qui pratiquent des exercices intenses en plein air et les personnes qui vivent avec des problèmes de santé ou une maladie chronique.

Ce vendredi, le smog sera accompagné de températures de saison, avec au plus chaud une température prévue de 25 °C. Il sera difficile de profiter de la chaleur, non seulement à cause du smog, mais également car Environnement Canada prévoit des risques d’orages entre 12h et 22h.

Après le smog d’aujourd’hui, l’air devrait être moins pollué cette fin de semaine, avec un risque pour la santé jugé modéré. Par contre, il devrait faire frais pour juin, avec une température maximale de 18 °C et de la pluie samedi. Dimanche, il fera gris et la température maximale sera de 19 °C. C’est environ 6 °C au-dessous des normales de saison.

Après la fin de semaine, les températures devraient remonter et une deuxième vague de chaleur se dessine même à l’horizon, à partir de mercredi, selon les prévisions météo d’Environnement Canada.