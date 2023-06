Les trottinettes électriques devraient être légales au Québec, plaide Ensemble Montréal

Ensemble Montréal presse le pas au gouvernement du Québec pour autoriser l’utilisation des engins de micromobilité électrique – dont les trottinettes électriques – afin que la Ville puisse les encadrer.

Bien que leur utilisation soit fréquente, les trottinettes électriques, onewheels, gyropodes et autres engins de micromobilité électriques sont illégaux sur le domaine public au Québec. Si on en voit régulièrement sur les voies piétonnes et cyclables, c’est que leur utilisation est tolérée par les autorités malgré la loi. En l’absence de loi claire légiférant la manière dont ils peuvent être utilisés, ces engins peuvent créer des problèmes de cohabitation avec les autres modes de transports qui sont difficiles à régler.

Si la métropole n’obtient pas rapidement le pouvoir d’encadrer les bolides électriques, les enjeux de cohabitation et de sécurité des piétons ne feront qu’augmenter durant la saison estivale Alba Zuniga Ramos, la porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports actifs

La Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) mène un projet-pilote d’analyse de leur utilisation qui arrive à échéance à l’automne 2023. Ensemble Montréal juge toutefois qu’il faut encadrer le phénomène plus rapidement afin de respecter les objectifs du plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal qui implique que «25 % des déplacements en auto solo doivent être transférés vers des modes de transport moins énergivores».