Un incendie cause un bouchon de circulation sur le pont Jacques-Cartier

Un «court-circuit» sur le chantier situé sur la piste multifonctionnelle nécessite le déploiement des services d’urgences, ce qui cause un bouchon de congestion majeur sur le pont Jacques-Cartier en direction de la Rive-Sud mardi soir. L’incendie a pu rapidement être maîtrisé par les pompiers de Longueuil et de Montréal, mais on demande d’éviter le secteur.

Congestion majeure au #pontJacquesCartier en direction de la Rive-Sud en raison d'un court-circuit sur le chantier situé sur la piste multifonctionnelle. Secteur à éviter. — Pont Jacques-Cartier (@pontJCBridge) June 20, 2023

Selon nos informations, les flammes près de la piste cyclable empêchaient les vélos de circuler. Impossible de savoir au moment d’écrire ces lignes si la piste multifonctionnelle est ouverte. Des piétons et cyclistes ont été confrontés à des barrières fermées, selon l’Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier.

Congestion monstre sur le pont Jacques-Cartier ce soir direction Longueuil. Possible incendie sur le chantier près de la piste cyclable dans les abris des ouvriers.@tvanouvelles pic.twitter.com/xWB27975eo — Yves Poirier (@poirieryvesTVA) June 20, 2023