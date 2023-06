Le deuxième forum du SPVM sur la violence armée aura lieu cet automne

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé mardi qu’il tiendra finalement son deuxième forum sur la violence armée cet automne. Le forum qui devait initialement avoir lieu ce printemps a été reporté afin de permettre de collecter des «données probantes» sur la situation.

«Quand on a fait l’analyse du meilleur moment pour mettre en place le forum, on trouvait que le printemps, c’était un peu tôt pour nous donner des données probantes en lien avec les actions qui ont été mises en place en lien avec l’équipe d’Équipe multidisciplinaire d’intervention dans les écoles (ÉMIE)», a indiqué le directeur adjoint du SPVM, Vincent Richer, lors d’une commission municipale mardi.

Rappelons que l’ÉMIE est constituée de cinq civils spécialisés dans différents domaines qui travaillent depuis décembre 2022 en collaboration avec quatre policiers du SPVM.

«Ils se sont implantés et sont en train de créer un très bon réseau avec le milieu scolaire. Ils vont assister tant le milieu scolaire que le milieu policier dans le développement de programmes pour avoir un impact chez la population ciblée des jeunes. Naturellement, c’est un aspect de prévention et de sensibilisation. Ça prend plus de temps pour avoir des résultats. Mais l’équipe ÉMI jusqu’à maintenant, on est très fier du travail qu’ils ont offert», ajoute M. Richer.

L’ÉMIE est notamment chargée de faire la liaison lorsque des événements de violence se produisent dans une école. Ils assistent alors l’équipe issue de l’établissement scolaire ainsi que les agents sociocommunautaires du SPVM afin de répondre aux problèmes et développer des stratégies.

Rappelons qu’un premier forum sur la violence armée avait été tenu par le SPVM à l’hiver 2022. Il avait aussi été reporté de quelques semaines.