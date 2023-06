La proportion des logements sociaux parmi les nouveaux chantiers à son plus bas depuis 4 ans

La crise d’abordabilité et d’accessibilité des logements locatifs continue de se détériorer dans le Grand Montréal, rapporte la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par l’entremise d’une note de l’Observatoire Grand Montréal (OGM). Alors que la part des nouveaux logements sociaux et communautaires dans l’ensemble des nouveaux logements construits n’a jamais été aussi basse qu’au cours des 4 dernières années, la CCM urge le gouvernement du Québec à investir davantage pour inverser la tendance.

La situation est d’autant plus critique considérant que la métropole représente la troisième plus grande proportion de locataires en Amérique du Nord avec 46% de ses logements étant occupés par ceux-ci, peut-on lire dans la note. Son rang la place tout juste derrière New York, où la proportion de ménages locataires monte à 48%, et derrière Los Angeles, où cette proportion plafonne à 51%. La proportion des ménages locataires serait en croissance, alors que les données dévoilées par la CMM laissent entrevoir une pression accentuée sur le marché locatif.

«À l’approche du 1er juillet, ces données rappellent la situation préoccupante dans laquelle se trouvent des milliers de ménages locataires qui ont de la difficulté à se loger convenablement, et ce, partout sur le territoire de la CMM», souligne la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Une fois de plus, la crise d’abordabilité et de disponibilité du logement impose des actions fortes et immédiates. Nous réitérons au gouvernement qu’il est urgent de mettre en place des mesures structurantes en habitation et d’investir davantage pour accélérer la construction de logements sociaux et communautaires. Valérie Plante, mairesse de Montréal

La note de l’OGM dresse un portrait du marché locatif, à un jet de pierre du premier juillet, mettant de l’avant la hausse de 5,1% qu’a connu le loyer moyen entre 2021 et 2022. Il s’agit de la hausse la plus importante depuis 2002, à Montréal, alors que les mises en chantier ont diminué de 30% entre 2021 et 2022.

L’année 2023 s’annonce également critique, avec 52% de diminution entre janvier et mai, comparativement à la même période en 2022. Seuls 2,7% des logements construits entre 2021 et 2022 sont des logements sociaux et abordables, le point le plus bas des 4 dernières années.

La situation est telle qu’il faudrait construire 3000 logements sociaux et communautaires chaque année pendant 10 ans si l’on veut répondre aux besoins des populations concernées, estime la CMM. Elle réitère au gouvernement du Québec sa demande de prévoir un financement suffisant et pérenne, et de terminer la construction des unités AccèsLogis déjà annoncées.

Plus de pression sur les moins bien nantis

Le loyer moyen des logements libres à la location a atteint lui aussi un sommet, montant à près de 1300$. Les logements dont le prix du loyer est de 1030$ et moins sont pour leur part de plus en plus rares, ajoutant une pression de plus aux budgets des moins bien nantis.

Les ménages au revenu annuel brut plus bas que 50 000$ ont, selon la CMM, «de plus en plus de difficulté à se loger sans allouer 30% de leur revenu à l’habitation». La moitié des ménages locataires de la région font partie de ce groupe.

Pour ce qui est de l’offre des logements sociaux et communautaires, elle «fait du surplace» avec 4,1% du parc de logement. La CMM souligne «l’inadéquation» entre le financement gouvernemental et les «coûts réels de construction», qui expliquerait pourquoi la construction de nouvelles unités de ce type de logement se fait toujours attendre.

La note de l’OGM rappelle que 70% des HLM sur le territoire de la CMM «se trouvent dans un immeuble considéré être dans un mauvais ou très mauvais état» et que 14% des locataires éprouvent des «besoins impérieux» en logement.