«Putes féministes»: le nouveau vin censuré par la SAQ

«Putes féministes», un vin décoré d’un emballage où quatre femmes aux seins nus cachés par un doigt d’honneur, ne pourra pas être vendu au Québec à la suite d’une décision de la Société des Alcools de Québec (SAQ).

Deux importatrices privées de la maison Le vin dans les voiles qui avaient commandé 120 bouteilles de Putes Féministes ont dû faire marche arrière après avoir reçu un avis du département de gestion de la qualité SAQ. Selon celui-ci, le produit ne correspond pas à leurs standards.

Le vin Putes Féministes.

Photo: Page Facebook de Vin et volailles.

«Ils ont vu le mot ‘putes’ et ça les a choqués. Sans poser de questions, ils ont refusé le produit», dénonce Julie Audette, l’une des cofondatrices de Le vin dans les voiles sur les ondes de Radio-Canada.

L’usage de l’expression sexiste se veut toutefois une réappropriation féministe selon Vin et volaille, le vignoble derrière la production du vin issu d’une «cuvée militante». La juxtaposition des quatre femmes aux seins nus représentées sur l’étiquette à l’expression «Putes féministes», «fait un gros doigt d’honneur à cette qualification censée offenser les femmes», fait valoir le vignoble.

C’est par enthousiasme envers la cause «qui les rejoint» que Julie Audette et sa partenaire ont désiré importer ce vin. Leur but était d’offrir le vin dans un contexte de restauration en «s’adressant à une clientèle précise» qui est au courant de la cause. Ces explications, Mme Audette les a transmises au département de la gestion de la qualité de la SAQ. Le département reconsidérerait actuellement sa position.