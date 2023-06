Un roi du mème en visite à Montréal

Les internautes qui utilisent régulièrement des mèmes – ces photos ou vidéos légendées au caractère parodique qui circulent sur la toile- reconnaitront peut-être le visage d’András Arató, qui a posé plus tôt cette semaine devant l’anneau géant du centre-ville de Montréal.

Car, l’homme dont il est question est une vedette internationale, depuis qu’il s’est retrouvé, malgré lui, sur un mème qui a fait le tour du web.

Ingénieur hongrois à la retraite, András Arató s’était fait contacter, il y a plus d’une dizaine d’années, par un photographe qui souhaitait réaliser des clichés de l’homme. Ces photos allaient par la suite être vendues à des banques d’images.

András Arató s’est prêté au jeu, enfilant des tenues de médecin, de bricoleur ou bien de professeur, sans se douter que des étudiants américains récupèreraient et détourneraient ces images. Sans se douter non plus qu’il deviendrait le célèbre protagoniste du mème Hide the Pain Harold ( traduction libre: cache ta douleur Harold).

Capture d’écran Google Images

En entrevue avec La Presse, András Arató a expliqué qu’il avait d’abord trouvé le mème offensant et avait eu du mal à accepter cette notoriété subie. Aujourd’hui, le retraité profite de ce concours de circonstances et se promène sur la planète pour réaliser des publicités, ainsi que dans le cadre de festivals.

Partout où il va, András Arató ne manque pas d’être démasqué.

Après avoir vu sur Facebook la photo d’András Arató à Montréal, la mairesse Valérie Plante a d’ailleurs commenté la publication du roi du mème et lui a souhaité la bienvenue. «J’en suis fier! Même le maire de Budapest n’a jamais commenté mes publications», s’est-il amusé, rapporte La Presse.