Une «soupe solidaire» dans 20 écoles du Grand Montréal

À la suite du succès de son projet pilote dans au moins cinq écoles, La Tablée des chefs s’apprête à instituer la «Soupe solidaire» dans une vingtaine d’écoles lors de la prochaine rentrée scolaire. En quelques mois, au cours de l’hiver, pas moins de 5000 litres de soupe ont été envoyés dans chacune des écoles participantes grâce à un financement de Recyc-Québec et de plusieurs partenaires.

«On va en distribuer dans une vingtaine d’écoles d’ici la rentrée et on aimerait doubler le nombre d’ici deux ans», révèle, en entrevue avec Métro, la gestionnaire de production senior chez la Tablée des chefs, Catherine V Grégoire.

Ces portions de soupe, faites à 70% à partir de légumes invendus et récupérés, permettent à des centaines d’élèves de plusieurs écoles défavorisées d’avoir quelque chose dans le ventre.

Tous les enfants y ont accès. Ils peuvent manger sur place ou amener leurs portions à la maison. Catherine V Grégoire, gestionnaire de production à la Tablée des chefs

Ces soupes sont préparées dans des clubs de golf, qui offrent bénévolement de leur temps et de leurs installations, mais aussi dans la cuisine du boulevard Curé-Poirier de la Tablée des chefs.

Des bénévoles et aussi des entreprises qui participent à des activités de consolidation d’équipe enfilent le tablier pour la cause. Par ailleurs, La Tablée des chefs entrevoit d’élargir le territoire des Soupes solidaires, pour desservir des écoles des régions de Montréal, Québec et Laval puis, d’ici 2025, l’ensemble de la province.

L’organisme est d’ailleurs à la recherche d’un terrain sur la Rive-Sud, en vue de la construction d’une cuisine de production de 10 000 pieds carrés pour mener à bien cette expansion.